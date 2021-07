Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Mor slog alarm: To drenge reddet i land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor slog alarm: To drenge reddet i land

Odsherred - 25. juli 2021 kl. 09:47 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

En bekymret mor slog lørdag aften under solnedgang alarm, da to drenge på et standup-board drev til havs. Meldingen lød til politiet klokken 21.20, at de to drenge var i havsnød ud for Klint i det nordvestlige hjørne af Sjælland.

Søværnets helikopter blev alarmeret og overtog fra politiet, der ikke selv var til stede. Det blev heldigvis ikke nødvendigt for helikopteren at redde de to drenge i land, for en række private både gik selv i aktion, da de så episoden udspille sig.

Flere både sejlede derfor ud mod de to drenge og fik dem reddet i land. Ifølge vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi har de to drenge dog ikke været i havsnød, men havde ifølge politiets oplysninger meldt, at de selv havde situationen under kontrol. Det mente moderen dog ikke, da hun slog alarm, men heldigvis var episoden hurtigt overstået, og ingen kom noget til.