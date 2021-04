Juraprofessor er klar med en mulig løsning for Annie Hansen og hendes datter, der ønsker at være meldt ud af samfundet. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Mor og datter vil meldes ud: Juraprofessor er klar med en løsning

Odsherred - 01. april 2021 kl. 10:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

En løsning kan være på vej i sagen om Annie og Marianne Hansen, mor og datter fra Ellinge Lyng, i Odsherred, der klarer sig uden det offentliges hjælp og som ønsker at melde sig ud af samfundet.

I hvert fald kan professor, Dr. Jur, Kirsten Ketscher, fra center for retlige studier i velfærd og marked på Københavns Universitet, godt se juridiske muligheder.

»For det første er det altså noget vrøvl at sige, at man har meldt sig ud af samfundet. Det kan man ikke. Ligegyldigt hvad, så er de en del af et samfund, der er struktureret. Når jeg læser om sagen, så er jeg egentlig lidt imponeret over, hvor langmodig Odsherred Kommune har været over for dem, og det er tydeligt at man ikke ønsker at folk gør det værre for sig selv, og kommunen har jo ingen interesse i, at smide dem ud af deres hus,« siger hun.

Løsning skal være kreativ Når professoren ser på sagen, så kan hun godt se en løsning, men den skal være kreativ.

»Alt andet lige, så er der jo overskud på de individuelle rettighedskrav moderen har, for eksempel i forhold til folkepensionen, og det er klart at myndighederne her står i en situation, som vores regler ikke er indrettet efter. For at finde en løsning må man forsøge at konstruere en model, hvor man kan skabe sig selv hjemmel. Det, jeg tænker man kunne gøre konkret, var, at kommunen kunne vælge at lave et skyggeregnskab for familien, og så gøre rede for det over for kommunens revision. På den måde vil familien jo slippe for at få noget fra det offentlige, og man kan lave et regnskab på papiret og holde øje med, at tingene er i orden i forhold til samfundsregnskabet. I skyggeregnskabet kunne man opføre den folkepension, som hun ikke har bedt om at få, som et aktiv, og så nedskrive beløbet med ejendomsskat mv. Der er i en eller anden form tale om en nødretssituation, og man kan jo sige at nød bryder alle love. Hvis man kom dertil at familien skulle sættes på gaden, så vil det jo være en ulykke for de mennesker,« siger hun.

Lex Annie og Marianne Hansen Kirsten Ketscher er til gengæld ret overbevist om at løsningen næppe vil få andre til at ønske det samme.

»Det her kræver en kreativ løsning, men det kunne lade sig gøre, og jeg anser det ikke for sandsynligt, at det kan smitte, for jeg tror ikke at der er ret mange, der har lyst til at gøre det samme som dem, og på den her måde kan man anerkende deres tankegang. Man er med andre ord nødt til at lave et slags lex Annie og Marianne Hansen, også for at signalere, at andre ikke kan komme anstigende og kræve det samme. Det her tilfælde er af så særegen karakter, at det ikke vil smitte, og det er ikke i samfundets interesse at ødelægge folks liv. Det er et ledende princip i al retsvidenskab, at man skal gennem sin fortolkning skal søge at opnå et rimeligt resultat og det burde der være mulighed for her.«

