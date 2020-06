Se billedserie 20-årige Charlotte Andersen kan nu modtage aktivering på Kirkebo i Fårevejle, hvor hun har boet i to år.

Mor jubler: Charlotte kan blive på Kirkebo

Odsherred - 11. juni 2020 kl. 10:25 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den svært handikappede Charlotte Andersen fra Fårevejle, får nu alligevel lov til at komme i paragraf 104-aktivering på Kirkebo i Fårevejle, hvor hun har boet de sidste to år.

- Jeg er simpelthen så glad, for nu ved jeg, at Charlotte kan få lov til at fortsætte sin gode udvikling blandt mennesker, som hun er tryg ved, siger Bodil Andersen fra Hørve, som er mor til og værge for Charlotte Andersen.

Udvalgsformand reagerede Nordvestnyt skrev onsdag om hvordan Odsherred Kommune havde stillet den 20-årige i udsigt, at hun fra juli ville blive sendt i aktivering på det kommunale VASAC i Nykøbing og ikke i det private Kirkebo i Fårevejle, hvor Charlotte Andersen ellers bor og har modtaget særligt tilrettelagt uddannelsestilbud, STU, de sidste tre år. Charlotte Andersen sidder i kørestol, har intet talesprog og skal have hjælp til de fleste funktioner i hverdagen. Bodil Andersen havde specifikt bedt om, at datteren ikke ville blive sendt i paragraf 104-tilbud på VASAC, fordi moderen ikke mente, at datteren der ikke kunne få den intensive aktivering, som hun har brug for. En henvendelse fra Nordvestnyt til formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), fik Odsherred Kommune til at genoverveje beslutningen.

Dobbelt takst på grund af svære handikaps - Hovedprincippet i »vores« visitering er, at vi benytter egne paragraf 104-tilbud. Tilbuddet fra Kirkebo er (ved første øjekast) væsentligt dyrere end vores tilbud. Ved gennemgang af det særlige forhold gælder dog, at Charlotte Andersen er så handikappet, at VASAC må have dobbelt takst. Så er forskellen ubetydelig, skriver Arne Mikkelsen i en mail til Nordvestnyt.

Odsherred Kommne meddelte onsdag Bodil Andersen, at den ikke fastholder tilbuddet om aktivering af datteren på VASAC, men accepterer hendes ønske om at tage imod Kirkebos tilbud om aktivering.

- Der har i den her sag betydning, at uheldige omstændigheder for år tilbage har bevirket, at Bodil Andersen ikke er tryg ved VASAC. Et tillidsfuldt forhold mellem værgen og personalet på et aktivitets- og samværstilbud har en stor betydning for borgerens udbytte af tilbuddet, skriver Arne Mikkelsen.

