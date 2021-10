Fotograf journalist Allan Grasberger

Mor: Tyvene gik ind i vores entre

Odsherred - 06. oktober 2021 kl. 09:50 Af Pia Larsen Kontakt redaktionen

- Jeg synes, det er lidt skræmmende.

Sådan siger Kim Alun Anna Andersen fra Asnæs. Hun blev vækket præcis klokken ti minutter over tre natten til tirsdag, da nogle banditter dyttende og larmende kørte væk fra huset i hendes bil. Den havde de stjålet efter at have været inde i huset og hente nøglen, som lå i entreen.

- Normalt låser vi altid. Men min datter havde været ude med skrald om aftenen og har nok glemt at låse, siger hun.

Værst med alle tingene Kim Alun Anna Andersen forsøgte at løbe efter bilen, men gadelygterne var slukkede og alting fuldstændig mørkt. Hun så ingen, men kunne ud fra bildørenes smækken fornemme, at der var to tyve.

- Bilen er gammel og har ingen kaskoforsikring. Så vi får ingen erstatning uanset. Men det værste var næsten, at alle min søns ting lå deri. Vi har lige haft ham i gæstedagpleje, så både dyne, sko, støvler, flyverdragt, klapvogn og en næsten ny autostol er væk. Vi måtte pakke en hurtig nødtaske til dagplejen i morges, siger den frustrerede mor.

Hun ringede straks efter sin mand, som arbejder døgnvagt og ikke var hjemme under tyveriet. Han tog resten af vagten fri for at være hos sin urolige familie.

- Sammen med bilnøglen sidder i en nøgle til postkassen. Den kunne godt ligne en husnøgle, så vi var lidt bekymrede for, om de kunne finde på at komme tilbage, siger Kim Alun Anna Andersen.

Datter var bange Det gjorde tyvene ikke, og i dagslys er hun ikke længere skræmt. Hun tænker, det bare var nogle fjolser, der kedede sig - slet ikke nogen professionelle. Men tyveriet har alligevel sat sine spor hos familien.

- Min datter ringede fra skolen. Hun ville ikke være alene i huset efter skole, som hun ellers er, til jeg kommer hjem. Hun var bange for at blive kidnappet, siger Kim Alun Anna Andersen, som håber at politiet finder bilen med alle deres ting i.