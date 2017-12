Se billedserie Børnene meldte sig ivrigt til at finde varerne i SuperBrugsen.

Send til din ven. X Artiklen: Mon vi har brugt alle pengene? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mon vi har brugt alle pengene?

Odsherred - 13. december 2017 kl. 13:48 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 17 børn i 0A. klassen på Bobjergskolen i Asnæs har haft en travl december, for de satte sig for at gøre noget helt særligt.

Sammen med deres børnehaveklasseleder Christian Mainz Møller har de skullet tjene penge for at hjælpe en familie, der havde det svært og ikke havde råd til at holde jul med god mad.

Mikkel: - Jeg vaskede op derhjemme.

Malou: - Jeg lukkede en hund ud, gjorde rent og støvsugede.

Alexander: - Jeg gik ud med skrald.

Magne: - Jeg pudsede vinduer.

Og på den måde samlede alle børnene 868 kr ind og onsdag formiddag travede de ned i SuperBrugsen for at købe ind til julekurven sammen med Christian og pædagog Mette Kjær.

To liter sødmælk, grødris, kirsebærsovs, rødkål, konfekt, kartofler, sukker, Fanta, hvedemel, gær, pebernødder, ribbensteg og julemedister var blandt de mange varer, der blev købt ind.

Cecilia Bruun, Familieafdelingen i Odsherred Kommune, dukkede op for at hente kurven og fortalte, at familien, der får julekurven, har to børn der går i 0. og 2. klasse på en anden skole, og da Cecilia fortalte moren, hvordan børnene i 0A. klassen har samlet ind til dem, så græd hun næsten, så glad blev hun, for de har haft det meget svært i et par år.

Børnene skiftedes til at fylde de varer de havde købt i julekurvene, og der skulle to kasser til.

De sidste få ting satte Christian selv ned, og det gik åbenbart lidt for hurtigt for straks lød det fra et af børnene:

- Du skal sætte det pænt!