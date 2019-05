Solidaritet er forudsætningen for at løse klimaudfordringen og ændre på uligheden mellem storby og provins, rige og fattige, mener Mogens Stig Møller, folketingskandidat for SF i Kalundborg-Odsherred-kredsen. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Møllers kamp mod uligheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Møllers kamp mod uligheden

Odsherred - 23. maj 2019 kl. 17:10 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for SF i Odsherred, 67-årige Mogens Stig Møller, Asnæs, stiller op til folketinget i Kalundborg-Odsherred-kredsen. Han er ingenlunde nybegynder i politik med flere byrådsperioder bag sig i Stevns og Køge kommuner. Men Christiansborgs gange har han endnu til gode.

- Hvordan vurderer du selv sandsynligheden for at blive valgt ind i Folketinget?

- Jeg vil tro at vi bevæger os nede i de encifrede procenter, erkender SF'eren.

- Hvorfor så overhovedet stille op?

- Fordi jeg føler det er vigtigt at få sagt nogle ting, som ellers ikke kommer frem. Blandt andet uligheden på Sjælland. Region Sjælland er en af landets fattigste landsdele og hårdest ramt af hele den centraliseringsbølge, der har været. Og det synes jeg skal frem, lyder svaret prompte.

Han nævner blandt andet fraflytningen ind mod storbyen og antallet af borgere på overførselsindkomst, der er højere end i København, når SU-modtagerne er pillet ud af ligningen.

Hans løsningsmodel handler blandt andet om flere uddannelser som eksempelvis lærer- eller sygeplejerskeuddannelserne ud i provinsen, så de unge bosætter sig der og også kan hjælpe fødselstallet i vejret.

- Vi skal have styr på uligheden, for vis ikke vi har et samfund, der fungerer for os alle sammen, så har vi ikke mulighed for at løse klimakrisen. Og klimaet er den grundkrise, som vi skal have løse, for ikke at alt andet skal falde på gulvet, påpeger han.

- Hvis ikke folk føler sig som en del af samfundet og at de bliver hørt oganerkendt, hvorfor skulle de så påtage sig nogle ofre for at samfundet som helhed kan fungere, tilføjer han.

Selvom Mogens Stig Møller ikke giver sig selv ret stor chance for at få en af de 179 pladser i folketingssalen, så er han af den overbevisning, at politik ikke er en tilskuersport, og hvis man vil ændre noget, må man melde sig ind i kampen og være aktiv.

For ham var det ikke nok at sætte et kryds - trangen til at være politisk aktiv, betød at han meldte sig ind i partiet i 1988 efter ungdommens tilhørsforhold længere ude på venstrefløjen, hos Danmarks Kommunistiske Ungdom. Men partiets holdninger til Afghanistan brød han sig ikke om, og meldte sig ud.

- I min grundholdning er jeg venstreorienteret, og SF er et demokratisk parti, som er dannet i protest mod den såkaldte demokratiske centralisme, som altid ender med at blive centralisme uden demokrati, forklarer Mogens Stig Møller.