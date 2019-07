Se billedserie Arbejdsformidlingen, Rotte­bekæmpelsen og Grønlandsfly hænger side om side og er blot tre af Poul Andersens utallige grafiske værker, skabt på vegne af ministerier, foreninger og forskellige organisationer. Arbejdsformidlingens plakat fik han ros for af kvindesags­forkæmperne - for der er kvinder med i den travle mosaik. Foto: Niels Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Mød manden bag den ikoniniske donor-dråbe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mød manden bag den ikoniniske donor-dråbe

Odsherred - 27. juli 2019 kl. 19:58 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 93-årige grafiker Poul Andersen var i mange år manden bag nogle af de mest kendte plakater og pjecer, som diverse organisationer, foreninger og ministerier udgav. Nordvestnyt mødte ham i hjemmet og galleriet i Overby på Sjællands Odde.

Fra han var lille i landsbyen Tømmerup på Amager, har han tegnet. Hans far var jord- og betonarbejder - og visesanger - og hans mor hjalp til på de omkringliggende gårde, men Poul Andersen, født i 1925, tegnede. Og det levede han sådan set for og af, indtil han blev ramt af og helbredt for kræft i spiserøret for seks år siden. Kemoterapi og en syv timer lang operation reddede ham. Sygdommen fik ham til at kaste sig over malerkunsten.

- Der skulle ske noget andet. Det var nok meningen med, jeg blev syg. Og det skulle være noget med farver, og det skulle være noget, man kunne blive glad over, siger Poul Andersen.

Malerierne kan man blandt andet se i Overby, hvor »Galleri Poul Andersen«, som han har sammen med hustruen Lilian Fagerbo, ligger.

Under 2. Verdenskrig blev Poul Andersen uddannet litograf, og i 1951 blev han bladtegner på Berlingske. Her var han frem til 1958, hvor han fik sin egen tegnestue. Han lukkede den i 2016, altså 58 år efter, han åbnede den.

- Jeg havde til sidst så mange kunder på Berlingske, at jeg lige så godt kunne starte for mig selv, siger Poul Andersen.

Slående kendt

»Postbien« fra 1969 er blandt andet fra hans hånd. Årets julemærke fra 1974 ligeså. Her fik han i øvrigt ros af kvindesagsforkæmperne for at have kvindelige postbude med flere steder på de i alt 50 forskellige mærker, som udgjorde det samlede ark julemærker - også selv om de kvindelige postbude var i lårkort. Forkæmperne roste også hans plakat fra samme periode for Arbejdsformidlingen for også at have kvinder med i den travle mosaik, der viser sig at være en masse arbejdende mennesker.

- Bomærket har jeg også lavet. Bomærker og logoer har jeg også lavet mange af, siger Poul Andersen.

»Strandhøj« hedder det nedlagte husmandssted i Overby, som de købte og flyttede ind i i 1982. Lilian Fagerbo havde stutteri her i en del år. Der er en storslået udsigt over Kattegat. Den 82 kvm store stue i privaten er oprindeligt hestestald. Her hænger en del af Poul Andersens værker.

Det er slående, hvor mange af hans ting man kender, i hvert fald hvis man har boet i Danmark i 40 år eller mere. Han arbejdede for Statens Informationstjeneste, og det var Poul Andersen, som skabte kommunikation og forståelse mellem diverse organisationer, foreninger samt ministerier og så danskerne i al almindelighed, eksempelvis Bliv donor-kampagnen, som i øvrigt blev købt af det australske sundhedsministerium. Poul Andersens donor-plakat er dermed også kendt på den anden side af Jorden. Den er i al sin enkelhed dybt gennemtænkt: Bag en stor, rød bloddråbe på sort baggrund anes silhuetten af to læger, som opererer. Og bunken af pjecer og foldere, hvor hans streg illustrerer pointer, påbud, forbud og henstillinger, nærmer sig de tusind stykker.

Arbejdede i døgndrift

- Det at være tegner, altså, det mindste er at tegne ting. Det er alle de ideer, man skal have, hver gang man får en opgave. Dengang havde jeg altid et stykke papir og en blyant i lommen, for jeg kunne have 10 opgaver på en gang, og så dukkede der pludselig en ide op, mens vi var ude at handle, og så skulle den lige kradses ned. Eller også havde man arbejdet en hel dag med en opgave og knoklet til halv to om natten, jeg arbejdede i døgndrift nogle gange eller stod op igen klokken fire, det var fuldkommen sindssygt, så meget jeg arbejdede dengang. Men lige inden jeg vågnede, bum, så var ideen der. Den har ligget og arbejdet sig frem i søvnen, og så løste det sig alligevel, fortæller Poul Andersen.

Poul Andersen lærte at spille violin, da han var lille. Som voksen har han spillet i flere jazz-ensembler, blandt andet i Nykøbing, og var en af musikerne i den nu hedengangne forening »Visens Venner«. Engang var der 240 medlemmer og stop for optag. For fire år siden blev den nedlagt.

- Gennemsnitsalderen rundede de 78. Vi ville gerne synge, men ingen kunne huske sangene længere, ler Poul Andersen.