I Odsherred går smittetallene med små skridt den rigtige vej, og i næste uge vil regionen melde ud om mulighederne for at blive lyntestet i Odsherred.

Moderat glæde over corona udvikling

Ifølge ham var der fredag registreret 45 smittede borhere indenfor dens eneste uge, hvilket er et fald på fem, og supplerende skriver han på sin Facebook profil, at region Sjælland har opnormeret mandskabet ved testcentret i Nordgårdshallen, i Nykøbing, og at de har lagt flere nye tider ind på coronaproever.dk.