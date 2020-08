Mister oprykning på grund af corona

Holdleder Jan Gottfredsen ærgrer sig over, at det har været nødvendig at melde afbud til holdets sidste kamp.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men dels har vi nogle spillere, som stadig er på ferie, og dels er der nogle ældre på holdet, som er i risikogruppen i forhold til corona, og derfor har vi besluttet, at vi ikke stiller op, siger Jan Gottfredsen, som også ærgrer sig over, at spilledatoen er blevet sat til den 16. august, og ikke i september, for det ville give bedre mulighed for at stille med et slagkraftigt hold i den afgørende kamp.