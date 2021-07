Mister Skippinge bliver holbækker

- Vi bestemte dengang, at det nok skulle være vores pensionistbolig. Vores to døtre bor i Holbæk, vores søn bor i Regstrup, og så har vi nogle venner på den samme vej, så det var et strategisk valg, vi foretog dengang, siger Helge Fredslund, som altså bliver i byrådet i resten af valgperioden. Han har tidligere givet udtryk for, at han ikke ønsker at fortsætte i politik. Han blev valgt for Venstre i henholdsvis Dragsholm Kommune, fra 1999, og Odsherred Kommune, fra 2005. Tidligere i år besluttede han så, sammen med Erik Winther, at forlade Venstres byrådsgruppe for at melde sig ind i Nyt Odsherred. Venstres vedtægter giver ikke mulighed for medlemskab, hvis man samtidig repræsenterer en anden liste. Når man spørger Helge Fredslund, om han fra årsskiftet igen er Venstre-mand, svarer han: