Mistede sin mand: Kæmper videre for spisested

Odsherred - 29. oktober 2020

Der arbejdes med mundbind i køkkenet i restaurant Nostro i Gundestrup. Skotske Chloe Allan hjælper kokken med de seneste bestillinger. I august 2018 overtog hun sammen med sin italienske mand, Luca Di Mambro, den daværende Gundestrup Grill, Parrets ønske var at skabe et spisested med italiensk kvalitetsmad, og de var godt på vej, da Luca Di Mambro i april døde, efter at være blevet ramt af en aggressiv kræftsygdom. Chloe Allan stod pludselig alene med alle drømmene for restauranten og parrets 3 måneder gamle søn Loui.

- Det har været svært, at gøre alt uden Luca, men vi fastholder hans gode mad-standarder. Mange af vores medarbejdere har tidligere arbejdet for Luca, og de gør et fantastisk stykke arbejde for at bevare Lucas ånd i køkkenet, fortæller Chloe Allan.

Hun holder fast i parrets fælles drømme. Det betyder blandt andet, at der nu skal bygges ud med flere siddepladser, og et lille minimarked med italienske specialiteter og danske fornødenheder som brød og mælk, er også på tegnebrættet.

- Jeg har været i Italien flere gange for at besøge familien, men også for at besøge producenter af italienske delikatesser, som vi gerne vil have i minimarkedet, siger hun.

På grund af corona arbejdes der på højtryk med take away-bestillinger. Der er også øget efterspørgsel på mad ud af huset og catering. Så hun klager ikke over omsætningen.

- Selv om corona har sat en stopper for store selskaber, så vil folk stadigvæk gerne bestille autentiske italienske retter lavet fra bunden - og med kærlighed, siger hun.

På Nostro kan kunderne som noget nyt nu også tappe vin og øl på egne flasker direkte fra hanen.

- Det bruger man meget i Italien. Det var Lucas mor, Ninetta, som fik ideen, og det er meget populært, siger Chloe Allan.

Der er mange drømme.

- Det hjælper mig, at holde fast i vores fælles planer. Så har jeg Luca lidt, tættere på, siger Chloe Allan.