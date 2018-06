En tredje mistænkt mand blev standset af en politihund og måtte på skadestuen til kontrol af bidsår. Arkivfoto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Mistænkte kabeltyve anholdt: Mand såret af politihund

Odsherred - 07. juni 2018 kl. 10:36 Af Allan Rasmussen

Onsdag kl. 23.17 henvendte en opmærksom borger sig til politiet, fordi hun i løbet af eftermiddagen og netop nu havde set den samme bil flere gange i området omkring Næsvangsvej i Asnæs. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Bilen med tyske nummerplader var lige kørt ind på en bestemt adresse, hvilket anmelderen fandt mistænkeligt, da der i området også var en virksomhed.

Politiet kørte til området og traf på den angivne adresse en personbil med tyske nummerplader. Kort efter ankom to mænd på 42 og 43 år fra Rumænien til stedet. De kunne ikke lige redegøre for deres færden i området, og da politiet fandt nogle henkastede handsker tæt på, blev de to mænd anholdt som mistænkt for berigelseskriminalitet.

En hundepatrulje kom også til stedet og gik spor efter en mulig tredje person, som ikke havde givet sig til kende. Patruljehunden fulgte et spor over cirka to kilometer gennem marker, hestefolde og møddinger mv., indtil hunden til sidst fik opsnuset en udenlandsk mand, der satte sig til modværge og derfor fik lettere bidsår efter hundebid.

Efter anholdelse af manden, hvis identitet politiet fortsat arbejder på at få fastlagt, blev han kørt til skadestuen til kontrol af bidsåret, inden han sammen med de to andre anholdte blev anbragt på politistationen i Roskilde til nærmere afhøring om et muligt forsøg på tyveri af metalkabler mv. fra den virksomhed, som lå ved siden af adressen, hvor politiet fandt deres tyske bil.

Når de tre anholdte med assistance fra en tolk er blevet afhørt til sagen, vil anklagemyndighedens jurister tage stilling til, om de skal løslades eller fremstilles i grundlovsforhør i løbet af torsdag.