Mistænkelig bil kørte med aviser

Føreren kiggede endvidere meget intenst på flere af adresserne i området. En patrulje kørte til området for at lede efter bilen, men fandt den ikke i første omgang. Anmelderen kontaktede igen politiet kl. ca. 9.35, idet anmelderen nu tilfældigt selv kørte bag den mystiske bilist på Rørvigvej i Nykøbing Patruljen i området fik derefter hurtigt kontakt til bilisten, som viste sig at være et mandligt avisbud fra et distributionsfirma. Der var således tale om legalt forhold, så politiet foretog sig ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.