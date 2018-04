Tasja Nielsen håber, at reglerne for udbetaling af erstatning til misbrugte børn bliver ændret. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Misbrugt som barn: Nu vil hun have erstatningsregler ændret

Odsherred - 26. april 2018 kl. 15:34 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 29 medlemmer af Folketingets retsudvalg har fået en henvendelse fra 18-årige Tasja Nielsen, fra Fårevejle. I den beskriver hun, hvordan hun blev seksuelt misbrugt som barn, hvordan en mentalt retarderet mand i 2007 ved Retten i Holbæk fik en behandlingsdom i sagen, hvordan hun fik en erstatning på godt 52.000 kroner, og hvordan et familiemedlem fik mulighed for at hæve og misbruge den erstatning, hun fik som otte-årig.

Den unge kvinde håber, at hun ved at stå frem kan få ændret reglerne, så alle erstatninger til seksuelt misbrugte børn, uanset beløbets størrelse, bliver sikret på en spærret konto, til barnet fylder 18 år - og det lokale folketingsmedlem, socialdemokraten, Kaare Dybvad, er helt enig med hende.

»Grundlæggende er det en helt vanvittig og ulykkelig sag, og fremadrettet skal vi da arbejde for at have regler, der sikrer andre imod at komme i samme urimelige situation. Det lyder som en helt frygtelig sag, som jeg vil spørge justitsministeren om,« siger han.

Hos foreningen Børns Vilkår vil vicedirektør Helle Tilburg Johnsen gerne kommentere, selvom hun understreger, at hun udtaler sig generelt.

»Det burde jo være sådan, at det offentlige sikrer, at erstatninger til misbrugte børn hensættes, så pengene tilfalder dem, de er beregnet til. Det vil være vores opfordring til politikerne, at de sikrer regler, der sørger for, at det kan realiseres i praksis,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.