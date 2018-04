Misbrugt piges erstatning forsvandt

Formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup, fra DF, deler Tasja Nielsens kritik af systemet, og han vil sørge for at justitsministeren forholder sig aktivt til sagen.

- For det første må jeg sige, at erstatningsniveauet virker meget lavt i den slags sager, men det giver ingen mening, at man ikke sikrer sig, at ofrene sikres den erstatning som domstolene har tilkendt dem. Som udgangspunkt giver det ingen mening, at der er en nedre grænse for, hvornår det offentlige skal sikre at pengene bliver reserveret til ofrene. Jeg vil tage sagen op med justitsministeren, og jeg vil spørge ham om ikke der er noget han kan gøre, så Tasja Nielsen alligevel kan få de penge som hun nu mangler, siger han.