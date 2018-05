Misbrugt: Tasjas kamp for retfærdighed

Baggrunden er afgrundstrist. Et mangeårigt seksuelt misbrug af en pige på ganske få år udløste i sin tid en erstatning på lidt over 52.000 kroner. Pigen er i dag blevet kvinden Tasja Nielsen fra Fårevejle, der som 18-årig står tilbage med ar på sjælen, men også en afgrundsdyb oplevelse af at være uretfærdigt behandlet.

71.833 kroner er der blevet samlet ind, og samtidig har justistministeren tilkendegivet, at sagen har fået ham til at bede sine embedsmænd om at se reglerne efter med henblik på hurtigst muligt at stramme yderligere op, så der ikke fremadrettet kommer sager som Tasja Nielsens.

»I forhold til det civile søgsmål, som jeg måske kan foretage mod min biologiske mor, kan der måske komme en afgørelse, men hvad hjælper det, hvis hun skylder mere væk end hun ejer? Er erstatningen for seksuelle overgreb så ligegyldige? Jeg sidder stadig med en masse ubesvarede spørgsmål som jeg ikke kan finde eller få svar på, og det må jeg selvfølgelig affinde mig med. Det jeg håber på fremadrettet er, at lovgivningen på området bliver bedre og at den forurettede bliver sikret erstatningssummen, uanset beløb, og at man ser på, hvor vidt man kan forlange at en umyndig person, et barn, skal have indsigt i lovgivningen for at få sin ret,« siger hun til Nordvestnyt.