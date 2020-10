Minkavlere får pengene igen

- Hvis du ser på vores regnskaber, har vi mange penge. Vi kunne have valgt, at køre videre et par år med underskud, men ved at lukke nu, kan vi give likviditeten tilbage til vores avlere og andelshavere på Bornholm og Sjælland. Det synes vi er rettidig omhu, siger direktør for Sjællands Pelsdyrfoder, Jesper Ilsø.