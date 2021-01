Minkavler: En fornuftig aftale for mange

Han er nu tidligere minkavler, og har endnu ikke fået nærlæst den aftale, som regeringen og støttepartier tirsdag indgik som giver 18,5 milliarder kroner i kompensation til de minkavlere, som blev nødsaget til at aflive deres dyr af frygt for udbredelse af coronmutationer.

- Umiddelbart tror jeg det er en god og rimelig aftale for mange. Der vil være avlere, for hvem det ikke dækker tabet, fordi de har satset store beløb på produktionen. Og der vil være andre minkavlere, som kun kan være godt tilfreds, siger Niels Nicolaisen.

Han havde 2500 mink, som nu er aflivet, og beskriver sig selv som en af de små avlere. De fleste af hans dyr nåede at blive pelset, så skindene skal sælges på auktioner de kommende to år, hvor prisen forventes at være god. For ham kommer kompensationen til at betyde, at han kommer gældfri ud af minkproduktionen.