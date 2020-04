Ministre skaber zoo frustration

Odsherred zoo rescue er en af de mange zoologiske haver, der følte, at de havde myndighederne i ryggen, da de besluttede at åbne dyreparkerne den 1.maj.

Men nu har udmeldinger fra både erhvervs- og justitsministeren skabt stor frustration.

Ministrene er citeret for, at de fraråder dyreparkerne at åbne, og det undrer Joan thygesen, der er direktør i Odsherred zoo rescue

"Vi går lidt rundt om os selv lige nu. Det er fuldstændig misvisende og modsat rigspolitiets anvisning. I morgen skal jeg have fat i nogle flere kollegaer, og høre hvad de siger. Men jeg har de seneste dage opstartet timelønnede sæsonmedarbejdere, så det er frustrerende, men jeg regner stadig med at vi åbner den 1.maj, siger hun til dagbladet Nordvestnyt.