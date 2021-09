Ministerium lover, at erstatninger snart er på vej til minkavlere

I et svar til Nordvestnyt, oplyser ministeriet for fødevarer, landbrug og friskeri, at:

»Det er et vilkår for at modtage erstatning eller kompensation, at staten erhverver ret over aktiverne, der erstattes, men der gælder ikke i øvrigt krav til, hvordan ejeren gør i perioden, frem til taksationsprocessen er afsluttet. Det betyder også, at mink- og følgeerhvervsvirksomhederne i dag har fri brugsret over deres aktiver, og de skal frivilligt give afkald herpå, såfremt de ønsker at modtage erstatning.«