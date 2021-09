Ministeren fik styr på dronerne

Se billedserie Dronerne er kernen i center for Våbens træningsfaciliteter. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Odsherred - 30. september 2021 kl. 14:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Som et himlens hårbånd har en fabelagtig regnbue torsdag formiddag indtaget himlen over Odsherreds yderste spids, Gniben, og forsvarsminister Trine Bramsen (S) var behørigt imponeret over naturens farvespil, da hun var på et udskudt, men længe planlagt besøg på center for Våbens trænings- og uddannelsesfaciliteter i de naturskønne omgivelser.

Dronens filuris-farvede metalkrop spurter afsted. I dag som en visuel beskrivelse for forsvarsministeren, og det går meget stærkt.

Dronens to jetmotorer fører den ud over havet med omkring 700 kmt. og selvom det er et godt stykke fra missilfart, så er det en ganske god træning for danske og udenlandske krigsskibe fra Nato, når der skal trænes våbensystemer og forsvar mod angribende missiler.

Mundingerne på to tunge maskingeværer spytter højlydt ammunition efter en flydende målskive i kattegat, og så står den ellers på en snak om undervandsdroner og droner, der kan simulere missilhastigheder.

Trine Bramsens chauffør har over 30 års erfaring som chauffør, vist nok alle år i forsvarsministeriets tjeneste, men ifølge ministeren har hverken han eller hun tidligere været på Gniben, så det er en sjælden gæst, der er på visit.

Ordrebogen er fyldt

Center for Våben er en del af søværnets faciliteter, og deres arbejde er af alleryderste vigtighed. Det er blandt andet her, fregatten Esbern Snare er gjort klar til fra november og fem måneder frem at skulle patruljere og sikre den maritime sikkerhed i Guinea-bugten, som et led i forsvarets anti-pirateri indsats.

Center for Våben ligger hvor det ligger, fordi naturen her hjælper med at skabe et helt unikt område, hvor det er muligt, formentlig som det eneste sted i nordeuropa, at skydetræne ud over et sikret område af havet. Her er 50 arbejdspladser, og en del af dem er lokalt bosiddende, og skuer man i centrets ordrebog, så har man beviset på, at våbencentret har sin berettigelse, for bogen er fyldt, og det største problem er, at skaffe personale nok til de mange opgaver.

En opgave, der ikke bare lader sig løse med en jobannonce, for personalet er specialuddannet, så når der er krigsskibe, der træner i længere tid i området, er det med, at opsøge potentielt fremtidige

kolleger, for der skal gerne være styr på rekrutteringsmulighederne flere år før det bliver aktuelt.