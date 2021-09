Minister vil nu have bankolov moderniseret

Alt tyder på, at der nu kommer en modernisering af den nye spillelov, som har betydet, at bankoforeninger risikerer store bøder, fordi banko takseres som lotteri, hvor der skal betales afgifter at de gevinster, som foreningerne deler ud af under spillet. For Idrættens Venner i Asnæs, som i mere end 50 år har spillet banko i Asnæs Forsamlingshus, betød det, at foreningen i juni måned blev sigtet for ulovligt spil og fik en bøde på 215.000 kroner. Skatteminister Morten Bødskov(S) har ved tidligere lejligheder afvist at lempe reglerne for bankoforeninger. Blandt andet fordi banko efter ministerens mening var at sammenligne med poker.