Minister svarer på spørgsmål om politi-sommerferie i Odsherred

Midt- og Vestsjællands Politi oplyste i begyndelsen af juli til Nordvestnyt, at ferielukningen ikke berørte selve politibetjeningen af Odsherred. Og justitsministeren har i sin besvarelse til Pernille Vermund indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, som blandt andet skriver, »at det kørende beredskab i Odsherred Kommune i uge 29 og 30 på fredage, lørdage og søndage var opnormeret med en ekstra patrulje henset til den forøgede sommeraktivitet i området«. Rigspolitiet konkluderer, at politiet har »været til stede og løst sine opgaver i Odsherred Kommune, selv om politistationens ekspedition har været ferielukket i en tre ugers periode hen over sommeren«.

Justitsministeren understreger, at det for regeringen er afgørende, at politiet er der, hvor borgerne har brug for det. »Det er vigtigt, at man som borger let kan komme i kontakt med politiet, og her spiller åbningstiderne også en rolle«.