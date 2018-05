Minister svarer på spørgsmål om Hørve-pige

Hørve: En sag om værgemål for en handikappet pige fra Hørve er nu endt på børne- og socialminister Mai Mercados (K) skrivebord. Bodil Andersen er mor til den svært handicappede Charlotte, og havde ikke forudset, at det skulle være et problem at blive godkendt som værge for sin datter, da Charlotte fyldte 18 år den 1. april i år. Det kom imidlertid til at tage ni måneder før ansøgningen var færdigbehandlet i Statsforvaltningen. Det betød blandt andet, at den svært handicappede pige ikke kunne få udbetalt sin pension, fordi hun nåede at blive myndig, uden at der var truffet en afgørelse om værgemålet. Folketingets social-, indenrigs- og børneudvalg bad, med udgangspunkt i Nordvestnyts omtale om sagen, børne- og socialminister Mai Mercado, redegøre for, hvilke initiativer hun ville tage for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Spørgsmålet blev stillet efter ønske fra MF Karina Adsbøl (DF). Ministeren har nu svaret udvalget, at hun ikke kan kommentere på den konkrete sag, men dog vil sætte ind på området.