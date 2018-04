Minister ser på Hørve-piges værgesag

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal nu redegøre for, om han mener det er rimeligt, at den svært handicappede Charlotte fra Hørve måtte vente ni måneder, før Statsforvaltningen besluttede, om pigens mor, Bodil Andersen, kunne blive værge for pigen, når hun blev myndig den 1. april i år. Statsforvaltningen har beklaget den lange ventetid, som ifølge forvaltningen skyldes, at der er ekstraordinært mange ansøgninger om værgemål i denne tid. Bodil Andersen havde allerede i juni sidste år ansøgt om det kommende værgemål for datteren Charlotte, men fået besked om, at hun tidligst kunne ansøge om værgemål fire måneder før datteren blev 18 år. Senere lød meldingen, at sagsbehandlingstiden for værgemål var mellem 16 og 20 uger. Det ikke afklarede værgemål betød blandt andet, at Udbetaling Danmark ikke ville udbetale Charlottes pension. To dage efter Nordvestnyt skrev om sagen, kom der imidlertid svar til familien i Hørve om, at Bodil Andersen var blevet godkendt som værge for datteren.