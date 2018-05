Tasja Nielsen får nu en håndsrækning fra justitsministeren. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Minister sender redningsplanke til misbrugt kvinde

Odsherred - 07. maj 2018 kl. 12:59 Af Martin Hoffmann Kønig

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er gået ind i sagen om 18-årige Tasja Nielsen, fra Fårevejle, der mistede en erstatning på 52.000 kroner som hun i sin tid blev tilkendt efter hun som barn var blevet seksuelt misbrugt.

En sag, der hidtil har set håbløs ud, fordi erstatningen blev brugt af Tasja Nielsens daværende værge, og sagen var ifølge politiet forældet, fordi værgen havde misbrugt pengene for omkring 10 år siden.

Men nu har justitsministeren gravet en juridisk redningsplanke frem, og i et brev til Tasja Nielsen forklarer han, at i sager, som Tasja Nielsens, hvor det er barnets værge, der har stjålet erstatningspengene er forældelsesfristen på tre år, men først fra barnet fylder 18 år.

Ministeren anbefaler Tasja Nielsen at opsøge en gratis retshjælp for at forfølge denne mulighed, og til dagbladet Nordvestnyt, siger Tasja Nielsen, at hun nu vil søge advokathjælp for at få den tidligere værge dømt til at betale den tabte erstatning tilbage.

Udover muligheden for at få den tabte erstatning retur, vil justitsministeren også bede sine embedsmænd om at se på reglerne på området: »for at undgå, at andre børn og unge kommer i samme situation som dig,« som han skriver i sit brev til Tasja Nielsen.

Tasja Nielsen er glad for ministerens svar, som giver håb om en vis form for oprejsning, men hun erkender, at hele sagen har været med til at cementere et indtryk af, at man som misbrugt barn står uden hjælp i helt afgørende situationer.

