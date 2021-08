Se billedserie Claus Marcussen fra Dansk Tang viste erhvervsminister Simon Kollerup nogle af de forskellige tangarter, der kan dyrkes. Foto: Mie Neel

Minister på tur: Vild med waders

Odsherred - 26. august 2021 kl. 19:06 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Jeg er fra Thy. Jeg er født i et par waders, sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S), da han torsdag eftermiddag besøgte Dansk Tang i Annebergparken i Nykøbing, hvor ministeren skulle høre om iværksætteri og miljøvenlig virksomhedsdrift.

Det blev også til en snak om nogle af de benspænd Kystdirektoratet har givet til Dansk Tang med lange sagsbehandlingstider og tidsbegrænsede tilladelser til at dyrke tang, som kun gæder i fem år.

- Vi har undret os over, at det er lettere at få tilladelse til at sætte bundgarn for en fisker end for at få tilladelse til at dyrke tag, sagde borgmester Thomas Adelskov (S), som også deltog i besøget.

Partner i Dansk Tang, Simon Weber Marcussen, udtrykte også sin undren over, at der skal deponeres penge for at få lov til at gøre noget, som i virkeligheden gør miljøet en tjeneste.

- Det er frustrerende, at det er så nemt at dyrke tang, men så svært, at få lov til at gøre det, sagde Simon Weber Marcussen.

Ministeren lovede at tage problemstillingen med tilbage til Christiansborg og se. hvad der kan gøre ved det.

Turen gik ned til fjorden, hvor ejerne af Dansk Tang, Claus Marcussen og Simon Weber Marcussen, bød ministeren på en stormfuld mini-tangsafari ude i fjorden. Og det var en glad og rødkindet minister, som efter 10-15 minutter var oppe på landjorden igen.

- Det var sjovt. Det her kan noget. Normalt sidder jeg til møder i direktionslokaler. Det her med at komme ud i waders og få fingrene i det faktisk lune vand, det er lige mig. Næste gang jeg skal i samråd, skal det være i den her mundering, sagde Simon Kollerup.