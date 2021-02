Se billedserie Danmarks Naturfredningsforening har, sammen med to andre naturforeninger, bedt miljøministeren om at droppe salg af Sanddobberne Camping, og de er enige om at naturen i området er unik, og bør holdes så urørt som muligt. Det er ministeren enig med dem i. oto: Per Jensen Foto: Fotograf Per Jensen

Minister dropper salg af populær campingplads

Odsherred - 02. februar 2021 kl. 06:40 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Der bliver ikke noget ud af den tidligere regerings ønske om blandt andet at sælge Sanddobberne Camping når Odsherred Kommunes gratis forpagtning af området udløber i 2040.

Det har miljøminister Lea Vermelin (S) slået fast i et brev til Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, der i fællesskab har opfordret ministeren til at droppe salgsplanerne for at bevare det enestående naturområde langs kysten, på offentlige hænder.

En besked, der glæder Nora Tams fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, DN.

»Jeg tolker miljøministerens svar sådan, at også regeringen ønsker at give naturen mere plads, og at denne plads bedst sikres, hvis området beholdes på offentlige hænder. Naturstyrelsen har for eksempel fortsat beskyttet området, således at den overordentlig sjældne Vellugtende Skabiose stadig forekommer lige uden for campingpladsens område. Samtidig arbejder Naturstyrelsen for at det er meget vanskeligt at komme til at forstyrre fuglelivet ved at surfe i området,« siger hun.

Campingpladsen bliver Ministerens holdning får ingen betydning for Sanddobberne Camping, hvor de nuværende forpagtere har en aftale med Odsherred Kommune.

En aftale, der i princippet kan løbe til 2040, hvor kommunen skal give området tilbage til Naturstyrelsen, men DNs lokale repræsentant er ikke udtalt begejstret for udvidelser på området.

»DN Odsherred har aldrig foreslået at den oprindelige naturcampingplads blev lukket, men der har fra de forskellige forpagtere været ønsker om udvidelser af forskellig art. Det er måske forståeligt set fra en forpagters side, men ud fra et naturmæssigt syn er de senere års udvidelser eller ønsker om samme ikke hensigtsmæssige. Derfor ser vi helst at campingpladsen nedlægges efter 2040. Siden marts 2020 har naturen i Odsherred været besøgt af tusinder af mennesker, og jeg er overbevist om at mennesker i takt med at naturværdierne forsvinder vil efterspørge den ægte vare i stærkt stigende omfang,« siger hun.

Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S) garanterer, at der ikke vil være ændringer i den nuværende aftale med forpagterne af Sanddobberne Camping, men også han glæder sig over, at ministeren har taget til-salg skiltet på campingpladsen ned.

»Det glæder mig rigtig meget. Vi har i kommunen aldrig været glade for den forrige regerings beslutning om at sælge, og for at sikre den offentlige interesse afgav vi også et bud på pladsen, men at den nu forbliver på statens hænder er mindst lige så godt,« siger han.

Hundetoilet på sjælden blomst I sit brev til miljøministeren, skriver Dansk Botanisk Forening blandt andet, at campingpladsens gæster udgør:

»en alvorlig trussel mod en landets sidste populationer af den meget sjældne Vellugtende Skabiose.«

Og derfor mener foreningen, at Odsherred Kommune bør finde en anden placering til den populære campingplads, som de også gerne ser ændret til en ganske lille campingplads.

Foreningen skriver videre, at en af campingpladsens tidligere forpagtere havde anlagt en kortklippet boldbane på halvdelen af skabiosens bestand.

En boldbane som Naturstyrelsen efterfølgende fik nedlagt, men de skriver også at det område, hvor den anden halvdel af skabiosen vokser, flittigt bruges som hundetoilet.

Uden for campingpladsen består området mest af sand- og stenrevler, og her yngler sjældne fugle som dværgternen, og ifølge de bekymrede naturforeninger forringes deres yngle- og levevilkår af campinggæsterne og deres hunde.