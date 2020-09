Minister boykotter Rema, nu tilbyder virksomheden at komme forbi til en snak

Boligminister Kaare Dybvad (S) vil ikke længere handle i Rema 1000s butik i Lumsås. Årsagen er, at virksomheden har tilladt sig at kritisere Odsherred Kommune for et nej til en ønsket placering af nye p-pladser. Det skriver han på Facebook.