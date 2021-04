Minister: Sandet skal følge den »naturlige« vej

Odden Færgehavn skal uddybes, så færgerne ikke støder på grund. Men sagen skal behandles forfra i Kystdirektoratet. Foto: Preben Moth

Odsherred - 03. april 2021 kl. 12:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Det sand og grus (sediment), som Sund & Bælt gerne vil have gravet væk fra Odden Færgehavn, skal i udgangspunktet placeres, hvor det ville bevæge sig hen ad naturens vej, hvis mennesket ikke havde foretaget nogle indgreb.

Sådan kan man oversætte, det svar, som miljøminister Lea Wermelin (S) har givet til folketingsmedlem Rasmus Nordqvist (SF).

Rasmus Nordqvist ville vide, hvorfor sedimentet fra Odden Færgehavn ikke kan transporteres mod nord, hvor det kunne gavne kystsikringen. Dette havde Odsherred Kommune ønsket, men det blev afvist af Kystdirektoratet. Efterfølgende vandt kommunen så en klagesag i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så Kystdirektoratet skal behandle sagen forfra.

Det tekniske udtryk for at føre sedimentet ad den naturlige vej er bypass, og miljøministeren oplyser, at der er et hierarki, der finder anvendelse, når det skal vurderes, hvor havbunds-materialer skal placeres.

»Bekendtgørelsen fastlægger følgende hierarki: 1) bypass (den naturlige løsning) 2) nyttiggørelse (eksempelvis til brug ved kystbeskyttelse, eller andet hvor særlige forhold taler for det) 3) klapning, dvs. bortskaffelse på havet. Hierarkiet kan fraviges i særlige tilfælde«, skriver ministeren i sit svar.

Hun forklarer videre: »I det omfang materialerne bør videreføres nedstrøms for at kompensere for en negativ virkning på kysten, som følger af, at sedimenttilbageholdes af et anlæg en sejlrende eller andet, skal dette efter reglerne have førsteprioritet(bypass). Hvis det konkret vurderes, at sedimentet kan tages ud af den naturlige sedimenttransport uden væsentlige erosionsmæssige skadevirkninger nedstrøms kysten, vil sedimentet kunne tillades nyttiggjort til andre formål og kun, hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan materialerne klappes, eller alternativt deponeres på land«.

Kystdirektoratet har i den konkrete sag vurderet, at der som udgangspunkt er et behov for at materialet videreføres ved bypass, da der forekommer kysterosion nedstrøms Odden Færgehavn.

Kystdirektoratet er i gang med at behandle sagen igen i dialog med ansøger om at tilpasse projektet.

Miljøministeren skriver, at hvis materialet skal kunne nyttiggøres, forudsætter det, at der ikke er behov for, at materialet videreføres ved bypass. »Hvis en løsning med bypass har uforholdsmæssigt store omkostninger for en ansøger i forhold til den værdi, som sedimentet kan have nedstrøms på kysten ud fra en kystteknisk vurdering, følger det dog af almindelige forvaltningsretlige principper om proportionalitet, at der kan gives tilladelse anvendelse af sedimentet til andre formål. Dette vurderes konkret ved sagsbehandlingen«.