Tidligere byrådsmedlem og tidligere formand for Odsherred Forsyning, Peter Kvarts, er død Foto: Per Jensen

Mindeord: Tidligere byrådsmedlem Peter Kvarts er død

Odsherred - 31. januar 2021 kl. 16:15 Kontakt redaktionen

Peter Kvarts er død.

Denne triste besked ramte os i fredags.

Peter var et menneske som interesserede sig for at gøre sit arbejde ordentligt og dygtigt. Han var ingeniør, og det satte også sit præg på hans politiske arbejde i byrådet.

Han var i flere perioder formand for forskellige udvalg igennem sine 17 år som medlem af byrådet. Først i Nykøbing-Rørvig byråd siden i Odsherred byråd. Han var formand for teknisk udvalg i Nykøbing-Rørvig, og han havde en usædvanlig skarp evne for se detaljer, samtidig med at han knyttede dem til helheden, og på den måde skabte fremdrift i samarbejde andre politikere og administrationen.

Han blev den første formand for Odsherred Forsyning og skabte sammen med direktøren Erik Christensen grundlaget for organisationen og de første år, hvor han skabte et solidt grundlag for Odsherred Forsyning og dens bestyrelse.

Hans store interesse var også hjemmet med Berit, hvor han var en rigtig "hygge onkel" med hunde, campingvogn, morgenbadning og m.m.

Peter Kvarts var som politiker social med et blik for den mangfoldighed, som altid findes i lokaldemokratiet.

Peter Kvarts var også en politiker, der gerne tog en samtale med de mennesker, som sagerne handlede om. Han var saglig og havde indsigt i de sager, han udtalte sig om.

Peter Kvarts var medlem af det konservative folkeparti de første år i Nykøbing- Rørvig kommune, men ved valget i 2001 stemte han på mig som Borgmester, hvilket betød, at han skiftede parti til socialdemokratiet. Vi havde i 4 år forinden haft et fortrinligt samarbejde og fælles arbejdsgrundlag med det konservative folkeparti, hvilket blev videreført med Peter Kvarts som socialdemokrat. Det fik stor betydning for vores samarbejde og førte både til politiske og private sammenkomster, hvor Peter og Berit lagde hus til.

Socialdemokraterne vil savne Peter Kvarts, fordi han som menneske betød, at vi fik alle nuancer med i det private, det politiske og sociale arbejde.

Ære være hans minde. Vagn Ytte Larsen