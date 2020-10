Se billedserie Frans Rasmussen ved det første intromøde for Stemmer fra Odsherred i 2012. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Dirigenten, der gjorde sårbare stærke med korsang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Dirigenten, der gjorde sårbare stærke med korsang

Odsherred - 06. oktober 2020 kl. 06:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Dirigenten Frans Rasmussen, der døde i sidste uge, 76 år, var idémand og motor i Stemmer fra Odsherred - koret for psykisk sårbare - i de første år.

Bjørn Monberg, leder af Odsherred Musikskole, mindes den store inspirator.

Frans Rasmussens død er et stort og sørgeligt tab for musikverdenen, siger Bjørn Monberg.

- Frans var ankermanden i Stemmer fra Odsherred-projektet. Det var hans idé at sætte det i gang i 2012, og han var dirigent i det første år og fulgte opmærksomt med, da vi fik andre dirigenter på. Han levede med i koret, siger Bjørn Monberg.

Stemmer fra Odsherred er i dag fast forankret i Odsherred Musikskole.

- Første år deltog koret i Alsang i Annebergparken, hvor Frans dirigerede. Regnen silede ned, men Frans var ukuelig og stod i gennemblødt t-shirt og opildnede koret. Fik folk til at glemme regnen. Han var ustoppelig og fik folk til at overkomme det, de var i gang med.

- Han kunne samle folk. Han har selv sagt, at han elskede at forføre folk til at gøre ting, som de ikke anede, de kunne, siger Bjørn Monberg.

Frans Rasmussen var ved siden af sine kor-projekter for udsatte borgere i Danmark anerkendt klassisk dirigent og engageret docent på musikkonservatoriet.

- Stemmer fra Odsherred ville ikke være der i dag uden Frans. Han kunne se de fantastiske muligheder for, hvordan korsang skaber et sammenhold, som rækker langt ud over lyden af det færdige resultat.

- Det er måden, man er sammen på, når man synger i kor. Forskelle viskes ud, alle har noget at bidrage med, og alles bidrag er vigtige. Hver stemme synger, og alle mennesker kan synge, siger Bjørn Monberg.

- Han samlede sine kor-projekter til større træf og fik deltagerne til at føle sig med i noget større. Det kan godt være, at man er et lille menneske, men man er med i noge, der rækker langt ud over det enkelte menneske, siger Bjørn Monberg.

Stemmer fra Odsherred har nu Ulla Hempel som dirigent og Timon Müller som akkompagnatør.