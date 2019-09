Se billedserie Flaget var på halv ved Cafe Udsigten før det store mindeløb lørdag formiddag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mindedes død kammerat med en cykeltur

Odsherred - 01. september 2019 kl. 11:32 Af Martin Hoffmann Kønig

Ostemadder og friske kanelsnegle bliver balanceret ud på Cafe Udsigtens terrasse. Det er lørdag morgen, og her er fyldt med folk i cykeltøj. Omkring 70 stykker, og de er alle kommet for at deltage i dagens mindecykelløb for at mindes 61-årige Anders Correl, der døde under Geopark Bjerg Grand Prix den 4.august.

Et tragisk dødsfald, der fik Flemming Duus til at arrangere en mindecykeltur lørdag formiddag, og det blev et tilløbsstykke.

Før rytterne tog ud på turen, hvor de ville holde stille og lægge blomster, tænde lys og mindes ham på det sted på Åsevangsvej, hvor han døde, stillede præst Susanne Steensgaard, sig op på et af Cafe Udsigtens terrasseborde i fuld cykeluniform, og holdt en kort prædiken, hvor hun blandt andet sagde, at:

»Døden kan vi ikke forsvare os imod, men i fællesskab kan vi jo glæde os over livet. Døden som vilkår forstørres, når vi oplever et tragisk dødsfald, når en god ven, en dedikeret cykelrytter dør midt i blandt os som det skete ved Geopark Bjerg Grand Prix. Anders Correls liv stod ikke til at redde, han efterlader sig hustru og fire børn, men vi er her idag for at udtrykke vores medfølelse og dele sorgen i fællesskab.«

Arrangør af det oprindelige cykelløb, Jens Veggerby, var også tilstede, og han roste initiativet, og slog fast, at dagens tur var en cykeltur ikke et cykelløb, og det vigtigste var, at alle kom godt med hele ruten igennem og passede på hinanden.