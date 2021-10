Byrådsmedlem for Venstre, Mathias Hansen, fik en personlig forskrækkelse i fredags. Nu vil han have alle aktiviteter på den gamle maskinfabrik indstillet. Privatfoto.

Min søn var ved at blive blæst af cyklen

Odsherred - 11. oktober 2021 kl. 10:54 Af Pia Larsen Kontakt redaktionen

Egebjerg: Da reaktoren på WPU fredag morgen eksploderede, var trykbølgen lige ved at blæse Mathias Hansens søn af cyklen. Drengen var på vej til skole, og da braget lød, var han lige ud for den gamle maskinfabrik. Der skete ham ingenting, men hans far, byrådsmedlem for Venstre, er ganske rystet.

Allerede et par timer senere skrev han en mail til borgmester Thomas Adelskov (S):

- "Vi er nået et punkt nu, hvor jeg ikke længere kan/vil stå på mål for det, der foregår på den gamle maskinfabrik. Jeg mener, vi som ansvarlige politikere må bede administrationen om at udstede et strakspåbud om, at alle aktiviteter på stedet ophører. Derefter må vi se på, hvordan vi får afviklet resten af virksomheden i mindelighed", skrev han.

Mailen blev læst op på borgermødet i Egebjerg Forsamlingshus søndag, og Mathias Hansen understregede flere gange, at det ikke var valgflæsk, som nogen måske kunne fristes til at tro, ligesom han i mailen skriver, at den er udtryk for hans egen holdning og ikke nødvendigvis Venstres.

" Jeg er udmærket klar over, at det vil medføre en ekstra omkostning for kommunen, men det må vi acceptere, vi kan nemlig ikke være det bekendt overfor borgerne i Egebjerg", skrev han i mailen.

Syns braget var sejt

Den cyklende søn er ikke påvirket af episoden. Ifølge Mathias Hansen var hans største problem, at eleverne på grund af røgen var nødt til at holde indendørs frikvarter.

- Selve braget syntes han var sejt, siger Mathias Hansen med et smil.

Både beredskabet og WPU har igangsat undersøgelser for at finde ud af, hvad der er skyld i den voldsomme eksplosion og efterfølgende brand.