Milliontilskud kan være spildt: Hhx-tilbud kræver mangedobling i ansøgertal

Odsherred - 18. november 2020 kl. 06:22 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Den pose penge med 1,1 millioner kroner i, som børne- og undervisningsministeriet netop har bevilget til en nyt forsøg på at oprette hhx-linjer på Odsherreds Gymnasium, kan være givet forgæves ud.

Pengene er givet til hhx-samarbejdet mellem Slotshaven Gymnasium og gymnasiet i Asnæs, hvor man vil bruge pengene på moderniseringen og indretning af lokaler på gymnasiet i Asnæs, så de virker attraktive og indbydende for nye hhx-elever.

Men er der ikke mindst 15-20 elever, der søger tilbudet, så er der ikke grundlag for at begynde undervisningen.

- I vores samarbejdsaftale med Odsherreds Gymnasium har vi aftalt, at vi opretter en klasse, hvis der er mindst 22 elever. Men det kan sagtens være, at vi vil oprette en klasse med færre elever, siger Katrine Juul, der er rektor på Slotshaven Gymnasium som hvert år modtager 40-50 elever med bopæl i Odsherred.

- Vores målsætning er at kunne oprette mindst én HHX-klasse i næste skoleår. Det kræver minimum 15-20 elever, supplerer rektor på Odsherreds Gymnasium, Niels-Peter Babalola Andersson som i foråret kunne konstatere, at kun to unge havde søgt hhx-tilbuddet i Asnæs.

Begge rektorer begrunder det lave ansøgertal i foråret med, at man hanvde fået tilladelsen fra ministeriet meget sent i forhold til de unges ansøgningsfrister.

I år er samarbejdsparterne ude i bedre tid med besøg på grundskolernes ældste klassetrin for at reklamere for uddannelsestilbuddet.

- Det er afgørende for udviklingen af hele Odsherred, at vi kan fastholde og udvikle gode uddannelser i kommunen. Der er i øjeblikket en gruppe af elever, der tager til Holbæk for at få en ungdomsuddannelse. Det er dem, vi gerne vil tilbyde en uddannelse på Odsherreds Gymnasium, uddyber. Niels-Peter Babalola-Andersson.

Katrine Juul erkender, at det bliver meget svært at forsøge en tredje gang, hvis ansøgertallet i marts er højt nok til at etablere en hhx-klasse.

