Millionregning skubbes over på ni vandværker

Odsherred - 10. juli 2021 kl. 10:29 Af Martin Hoffmann Kønig

Et boringsnært beskyttelsesområde er en administrativt fastlagt beskyttelseszone omkring almene vandforsyningsboringer, som skal beskytte fremtidens drikkevand mod forurening, og som betyder, at landets kommuner skal vurdere hvilke vandværker, der skal ud og tvangskøbe jord af landmand med jorder op til drikkevandsboringer.

I princippet en fin ide, men i Odsherred har det sat i hvert fald ni ud af 29 private vandværker i en hård økonomisk knibe, for det er de enkelte vandværker, der både skal forhandle og betale for den udvidede beskyttelseszone, og det anslår Dorte Bøge, der er formand for Vandfællesskabet i Odsherred, vil betyde at de berørte vandværker mindst skal ud og finde 10 mio. kr.

Unfair betalingsmodel Anne Hansen, der er bestyrelsesformand for Grevinge Vandværk, undrer sig over modellen.

»Den måde finansieringen er lagt ud til vandværkerne, betyder, at flere vandværker vil komme i en alvorlig klemme, og jeg kan ikke forstå, at det ikke er en solidarisk opgave at beskytte vores drikkevand,« siger hun.

Odsherred Kommune regner med, at de er færdige med risikovurderingerne i løbet af de næste par måneder, og ifølge Dorte Bøge, skal der løbes stærkt på vandværkerne for at nå det, for det skal være på plads ved udgangen af 2023.

»Vi efterspørger fremdrift i sagerne, for vi er bekymrede for, at vi ikke kan overholde tidsfristen, som er et generelt påbud. Vandværkerne i Odsherred skal finansiere rådighedsindskrænkning i forhold til brug af pesticider svarende til en estimeret sum på 10 mio. kr. for de ni vandværkers forbrugere, og ud over kompensationen skal vandværkerne også betale for lodsejernes brug af rådgivere samt egne rådgivere. I den nuværende model rammer det tilfældigt hvem der skal finansiere indsatserne, som sikrer at kommende generationer fortsat har adgang til rent drikkevand, og i Odsherred kan det således være ni vandværkers forbrugere, som skal finansiere minimum 10 mio. kr. som en ekstra udgift på vandregningen,« siger hun.