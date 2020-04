Corona giver ekstraudgifter i mange kommuner - også i Odsherred. Foto: Jan Jensen

Millionregning på grund af corona

Odsherred - 23. april 2020 kl. 13:37 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På økonomiudvalgsmødet tirsdag fik politikerne i Odsherred Kommune et overslag over, hvad corona-krisen vil koste kommunen i år.

- Vurderingen er lige nu, at der i år vil være et merforbrug - eksklusiv beskæftigelsesområdet - på 15-16 mio. kr. Udgifterne er især til ældre- og sundhedsområdet, hvor der har været meget overarbejde, samt til daginstitutioner og skoler, som har lejet for eksempel toiletvogne, forklarer borgmester Thomas Adelskov (S).

Odsherred Kommune kan også forvente betydelige udgifter til dagpenge og kontanthjælp, da ledigheden er steget voldsomt i Odsherred gennem den sidste halvanden måned. Som omtalt i Nordvestnyt lørdag er arbejdsløsheden i Odsherred vokset med 37 procent på fem uger.

- Her skal vi finde ud af, hvor meget vi får i refusion fra staten. Men det er mange penge, vi her taler om. Det er også et to-cifret millionbeløb, bemærker Thomas Adelskov.

Regningen for corona-virusset bliver således mindst 25 mio. kr. i Odsherred.

Nogle kommuner har givet udtryk for, at de kan blive presset på likviditeten i år.

- Vi laver flere anlæg end oprindelig planlagt, og det presser også kommunens likviditet, siger Thomas Adelskov, som gør opmærksom på, at kommunen vil benytte sig af to lånepuljer.

- Én er til kommuner, som har lav likviditet og har ekstra store udgifter i forbindelse med corona-situationen. Her kan vi søge lån til at dække de ekstra driftsomkostninger, vi har. Økonomiudvalget har aftalt, at vi søger i puljen, og så vil vi sidst på året vurdere, om vi også vil benytte os af lånet. Det vil afhænge af vores likviditet til den tid, siger Thomas Adelskov, som oplyser, at politikerne endnu ikke har taget stilling til, hvor meget man vil søge om at låne til ekstraordinære anlægsopgaver, men at man i hvert fald vil søge om tre mio. kr., som skal bidrage til etableringen af Solvognens Fundsted.

- Jeg indkalder desuden gruppeformændene til en snak om, hvorvidt vi skal sætte flere anlægsaktiviteter i gang, når vi nu har en låneadgang, siger Thomas Adelskov.