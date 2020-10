Millionerne vælter ud til covid-19 relaterede vikaropgaver

»Da jeg først så beløbene var jeg ærlig talt noget kritisk, for der er tale om store beløb til ekstra vikarer, men efter at have drøftet det med direktøren for området, så tror jeg på, at beløbet bliver mindre, når vi når til årets slutning. Men det viser jo generelt, at vores vikarudfordringer ikke er løst, og det er noget der skal arbejdes videre med, og det er et område, som vi politisk følger meget tæt. Virkeligheden er jo, at resten af 2020 er en usikker tid, og jeg er overbevist om, at det stigende sygefravær blandt personalet på for eksempel plejecentrene og sygeplejen også handler om, at medarbejderne har været hårdt presset, og det er et tydeligt bevis på at sundhedspersonalet er dem, der har haft de største udfordringer, og at de mange gange har måtte omstille deres arbejde til at kunne klare konstante nye udfordringer, der for eksempel har fulgt i kølvandet af, at borgerne på plejecentrene ikke fik besøg og andre opgaver, der skulle organiseres på nye måder. Personalet har gjort en kæmpe indsats, men det trækker selvfølgelig store veksler på dem,« siger han.