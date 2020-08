Direktør i Historiske Huse, Birthe Juel, vurderer, at det vil koste mellem 10 og 11 millioner kroner, at gøre Ellemosegård beboelig. Foto: Helene Nielsen

Millioner til renovering

Odsherred - 12. august 2020 kl. 12:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Enten må der søges om tilladelse til nedrivning og affredning, og gives den, så bliver gården vel revet ned. Ellers skal der dukke en ildsjæl op, som har godt kendskab til gammelt håndværk og har lysten og energien til at bruge sit liv på at sætte gården i stand, siger direktør i Historiske Huse, Birthe Juel.

Historiske Huse er en interesseorganisation, der arbejder for at skaffe ejerne af de bevaringsværdige og fredede bygninger juridiske og økonomiske forhold, så de kan bevare de fredede bygninger og dermed en væsentlig del af Danmarks kulturarv. Hun har besøgt Ellemosegård i Hørve, og kan forstå fascinationen af den gamle gård med det for Odsherred helt specielle sidebånds bindingsværk, men ser også en række problemer. Fordi gården er fredet, er det forbundet med krav og restriktioner fra Slots- og kulturstyrelsen. Nuværende ejer, Karina Læssøe, som sammen med sin søster har overtaget gården efter sine forældre, har tilbudt, at gården kan købes for en krone, hvor man så overtager opgaven med istandsættelsen.

- Det bliver meget dyrt. Et realistisk bud er, at det vil koste mellem 10 og 11 millioner kroner, at sætte gården i stand. Og efter istandsættelse, er pengene tabt. Gården vil aldrig kunne indbringe noget der ligner 10 mio kr ved et efterfølgende salg, siger Birthe Juel.

Der står mange af den slags bygninger i landdistrikterne.

- Jeg fraråder altid købere med almindelige lønindtægter, at kaste sig over den slags bygninger. Det ender nemt ulykkeligt, fordi opgaven er alt for stor. Styrelsens bidrag på cirka 20 procent lyder i første 0mgang besnærende, men rækker ingen steder. Det kan nemt ende med, at ejeren må give op efter at have brugt en forfærdelig masse penge.

Hun tvivler på, at staten vil lade den gamle gård affrede eller give nedrivningstilladelse, fordi den er så unik, som den er.

- På den anden side er det heller ikke rimeligt, at staten forventer, at private mennesker bruger formuer på, at bevare det der jo er vores fælles kulturarv, og så stiller så få midler til rådighed til hjælp til ejere af fredede bygninger, siger Birthe Juel.

