Se billedserie Det er besluttet at sætte gang i et udbud, så skoletoiletterne på Asnæs Skole kan blive moderniseret. Foto: Marianne Nielsen

Millioner til nye skoletoiletter

Odsherred - 24. marts 2020 kl. 13:41 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været længe undervejs, men nu er der fremskred i sagen om skolerenoveringerne, der har været på standby i Odsherred på grund af anlægsstop.

På et udvalgsmøde i børne- og uddannelsesudvalget mandag eftermiddag, der for første gang foregik online via Skype, blev det besluttet at sætte gang i de renoveringer, der tripper for at blive lavet, blandt andet på Asnæs Skole, hvor man er trængende efter nye og tidsvarende toiletforhold.

- Pengene var jo afsat, og det eneste der manglede var beslutningen om at prioritere nye toiletter til Asnæs Skole og et varmeanlæg til Vig Skole. Vi synes det var vigtigt at få sat i gang, for der er jo ingen, der ved, hvor længe denne krise varer, siger udvalgets formand, Søren With (S), som håber at pengene kan være en lille hjælp ude blandt håndværksfagene.

- Det er jo ikke så mange penge, og heller ikke den største opgave, men det kunne jo være, der var et lille håndværksfirma, der ville byde på det, måske endda et lokalt. Opgaven er ikke større, end at alle kan være med, vil jeg mene, siger han.

Det er forventningen, at beslutningen endeligt blåstemples ved det byrådsmøde, der er ved at blive stablet på benene. Derefter kan det sendes i udbud og hvornår det reelle renoveringsarbejde kan gå i gang, er lige så usikkert som, hvornår corona-krisen er ovre.

Udskiftningen af toiletterne på Asnæs Skole kommer til at koste 2.860.000 kroner mens varmen kan fikses i Vig for en million.

Egentlig var der også sat en sum penge af til installeringen af elevstrøm i 119 klasselokaler rundt om på Odsherreds folkeskoler. Men det holder udvalget lidt igen med til man får et overblik over, om det stadig er en nødvendighed, eller om der er andet, der trænger mere til at blive renoveret.

Prioriteringen af skolerenoveringer tager sit udgangspunkt i en analyse af skolernes tilstand udarbejdet i 2017.