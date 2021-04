Milliondyr renovering skubbet af corona

»Corona har lavet ikke mindre end to benspænd på projektet. Slots- og Kulturstyrelsen, som vi ner i tæt samarbejde med for at finde den rigtige løsning, måtte i december udskyde et møde under henvisning til corona. Det møde er først i kalenderen om et par uger, så vi har ikke et færdigbeskrevet projekt at gå i gang med endnu,« siger han.

»Det er jo ingen hemmelighed, at corona har slået et gevaldigt hul i kassen her på slottet. De gode år med en sund drift giver os mulighed for at finansiere større restaureringer og den løbende vedligehold. Sådan er 2020 ikke gået, og 2021 er ikke igang for os endnu som andet end udgifter, så i stedet for at have midler til restaurering, har vi blot et hul mere at lappe. Og dette hul har form som et stort millionbeløb og kommer til at tage år at lappe,« siger han.