Cykelruten Istidsruten kommer til at løbe tæt ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose - et formidlingsprojekt i Odsherred der nu støttes med 3,1 mio. kr. af Nordea-fonden.

Million-støtte til markering af Solvognens fundsted

Med en bevilling på 21 mio. kr. har Nordea-fonden gjort det muligt at etablere 250 km cykelvej, kaldet Istidsruten, fra Odsherred i nord, gennem Holbæk, Kalundborg, Lejre til Sorø i syd, hvor ét af de mest markante stop vil være Solvognens fundsted i Trundholm Mose, der nu markeres i et større landskabsarkitekt- og formidlingsprojekt, takket være 3,1 mio. kr. fra Nordea-fondens istidsrute-bevilling.

- I Geopark Odsherred er vi rigtigt, rigtigt glade for, at vi nu kan realisere Istidsruten, som bliver en ikonisk cykelrute i Vestsjælland, og samtidig har bevillingen givet os mulighed for at realisere et andet af geoparkens flagskibs-projekter, en større, sammenhængende formidling af Solvognens fundsted i Trundholm Mose, siger Hans-Jørgen Olsen, direktør i Geopark Odsherred.

- Mærkeligt nok har Solvognens fundsted - et af landets vigtigste - hensygnet i glemsel i mange år. Nu kan vi få det frem og formidle stedet og fortælle alle historierne. Med midlerne fra Nordea-fonden har vi et fuldt finansieret projekt, siger Hans-Jørgen Olsen.

Geopark Odsherred vil gå i gang med processen med at gøre skiseprojektet for Solvognens fundsted til et færdigt projekt efter sommerferient, hvorefter der skal være en budrunde for firmaer, der kan påtage sig den kombinerede opgave at udforme projektet i landskabet og udarbejde en plan for formidlingen af historien.