Miljørapporten mangler, så kæmpe spildevandsprojekt er udsat på ubestemt tid

»Det er rigtig ærgerligt, for det betyder jo, at projektet ikke kan blive en del af valgkampen, og nogle kan tro, at vi gør det her for at skjule det i valgkampen, hvilket bestemt ikke er sandt. Jeg står på mål for det jeg sagde på borgermødet, nemlig, at det kun bliver til noget, hvis vi har sikkerhed for, at det miljømæssigt er en gevinst eller som minimum nulsum i forhold til Sejerøbugten og et plus til Isefjorden. Der er ikke fremdrift i projektet, fordi vi venter på miljørapporten. der er jo ingen grund til, at vi bruger en masse medarbejdertimer, hvis rapporten viser, at der er belastning af områder, hvor vi ikke vil være med. Vi skal kunne se, at det her betyder en forbedring af vandmiljøet. Jeg havde gerne set, at det blev en del af valgkampen, fordi vi her kunne tale om strategier og om, hvilken vej vi vil, men nu er vi nødt til at pause debatten ind til vi har miljørapporten,« siger han.