Miljøminister revser kommune

Kommunerne skal foretage spildevandsindsatser over for ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse, og det gør langt de fleste da også. Men enkelte, heriblandt Odsherred Kommune, halter bagefter og lever dermed ikke op til loven. Miljøminister Lea Wermelin (S) skrev for tre måneder til disse kommuner : »Det er derfor meget problematisk, at der er kommuner, der ikke gennemfører den spildevandsindsats, som de er forpligtet til, og jeg forventer selvsagt, at kommunerne vil arbejde målrettet for at få gennemført alle spildevandsindsatserne i vandområdeplanerne for 2015-2021 inden udgangen af 2021«.