Miljøminister erkender: 14 måneder er lang sagsbehandlingstid

Miljøminister Lea Wermelin (S) erkender, at det faktum, at Dansk Tang måtte vente over et år på at få færdigbehandlet en ansøgning i Kystdirektoratet om etablering af en tangfarm ved Rørvig, er lang tid.

»En sagsbehandlingstid på 14 måneder er lang. Jeg ved dog, at Kystdirektoratet løbende arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiden, men også vægter dialogen med ansøger om at finde løsninger. Jeg kan desuden oplyse, at Kystdirektoratet er i dialog med Dansk Tang. Jeg har også selv et møde medvirksomheden, hvor Kystdirektoratet deltager«, skriver ministeren i et skriftligt svar på et spørgsmål stillet af Venstres miljøordfører og medlem af Folketingets miljø- og fødevareudvalg, Jacob Jensen.