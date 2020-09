Miljø-debat på Borgernet Odsherred

Udvalget har en lang række emner, som man gerne vil kaste sig over: Bygninger og ejendomme, affald og forbrug, natur, landbrug, trafik, sundhed og miljø, CO2/klimaregnskab, og offentlig administration. Udvalget vil, som nævnt, i første omgang arbejde med affald. Et kommissorium definerer udvalgets opgave: » Drøfte, undersøge og afklare kommunens indsatsmuligheder for at igangsætte indsatser og projekter for grøn omstilling og bæredygtig udvikling samt reduktion af CO2-udledningen hos virksomheder og borgere. Her under afklare, hvordan arbejdet med FN's verdensmål kan indgå i arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling.