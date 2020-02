Militærisk præcision: Gang i den store Brugs-rokade

Masterplanen for byggeriet og den nye butiksindretning følges med militærisk præcision, for at supermarkedet kan stå klar i ny udformning lige før påske, med blandt andet ny slagterafdeling, nyt butikstorv, bagerafdeling og pantautomat, overdækket indgangs-passage ud mod Svanetorvet, nye køle- og frostbokse, nyt stort kælderlager.