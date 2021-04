Mikkel Henriksen vil igen ind i Odsherred Byråd

Når vælgerne i Odsherred den 16. november står i valglokalet, kan de for første gang siden 2009 igen sætte kryds ud for ejendomsmægler Mikkel Henriksens navn.

I 2009 stillede han op for Venstre og blev valgt til byrådet. Han genopstillede ikke i 2013, men nu stiller han op for Nyt Odsherred, hvis borgmesterkandidat er Karina Vincentz.

- Jeg har været med til at danne Nyt Odsherred, som er en nytænkning i vores lokalpolitik. Jeg vil gerne have en positiv tilgang til politik. Jeg holder af Odsherred, og vi vil i den nye bevægelse gerne vores hjemstav, så det er en idealistisk tilgang, jeg har til det. Det handler om kærlighed til Odsherred, fortæller Mikkel Henriksen, som fortsætter:

- Vi har med Nyt Odsherred forsøgt at retænke politik og demokratiet. Vi vil undgå den råben og skrigen, som vi for tit hører i byrådet. Det handler om at gå efter bolden, ikke efter manden. Vi skal i politik hele tiden stille os spørgsmålet: Er det godt for Odsherred?