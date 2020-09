Midt i en god stime: Cykelløb aflyst på grund af corona-regler

- Med sænkningen af forsamlingsstørrelsen kan vi som arrangører ikke være helt sikre på at overholde alle myndigheds-retningslinjer undervejs i cykelløbet, og derfor har vi valgt at aflyse.

- Det ville også få den betydning, at vi skulle køre en meget stram styring af rytterne - fra deres ankomst til p-plads og start-område, gennemkørsel af løbet og hjemkørsel - så der slet ikke ville være noget socialt tilbage i cykelløbet. Den oplevelse ønsker vi ikke at give rytterne, siger Morten Egeskov.

- Det er selvfølgelig pokkers ærgerligt, netop på et tidspunkt, hvor løbet var ved at manifestere sig som en stor begivenhed i cykelkredse.

- Vi håber, at deltagerne vælger at overføre deres startnumre til 2021, og så satser vi på at arrangere et rigtigt godt cykelløb dér, siger Morten Egeskov.