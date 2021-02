Midt i corona-tiden: Spændende kultur-oplevelser

De tre arrangementer afvikles under hensyntagen til de gældende regler om forsamlingsloft på fem personer.

Otte tekstilkunstnere fra ind- og udland har fået opgaven at designe en vest, et par bukser eller et skørt, samt en rygsæk, hvor der kun anvendes uld, plantefibre og plantefarver fra Odsherred. Kunstnerne tager afsæt i lokale fortællinger.